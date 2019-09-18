Симферополь, , 11:44 — REGNUM В Госсовете Крыма сформировали программу развития республики на следующие пять лет, выполнение которой завершит модернизацию полуострова, начатую в 2014 году. Об этом на своей странице в Facebook 17 сентября заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов.

«Мы сформировали программу развития республики на следующие пять лет, которая называется «От Крымской весны к Крымской мечте». Мы должны завершить модернизацию полуострова, начатую в 2014 году», — сообщил Константинов.

Он также отметил, что в следующую каденцию нагрузка на депутатов будет утроена, поскольку необходимо решить множество проблем крымчан.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября в Крыму открылось первое заседание Госсовета РК, на котором депутатам озвучили результатов выборов. Завершить сессию планируют 20 сентября после избрания председателя парламента и главы республики.

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