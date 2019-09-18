Челябинск, , 11:37 — REGNUM В Челябинской области за второе полугодие 2019 года ожидается существенный прирост экспорта продукции АПК. Об этом заявляет врио губернатора Алексей Текслер, сообщает его пресс-служба.

«По информации предприятий-экспортеров, по итогам уборочной кампании ожидается дополнительный рост экспорта зерновых, зернобобовых и масличных культур, а также масложировой продукции. Но самое главное для нас — это рост экспорта продукции переработки», — сказал Текслер.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии экспорт за рубеж практически достиг $62 млн. Это на 36% больше, чем в январе-июне 2018 года.

В основном больше стали экспортировать пшеничной муки — на 53,8%. По кондитерским изделиям прирост составил 41,6%, а по готовым завтракам — 39,5%. Экспорт круп возрос на 22,6%.

Напомним, к 2024 году Южному Уралу предстоит практически утроить экспорт такой продукции. С нынешних $62 млн за полугодие он должен возрасти до $ 150 млн.

Врио губернатора Алексей Текслер уверен, что это реальная цель. Также оптимистично смотрит на рост экспорта в 2,5 раза уральский полпред Николай Цуканов. Напомним, ранее задачу увеличить по стране экспорт в 2,5 раза к 2024 году поставил президент России Владимир Путин.

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