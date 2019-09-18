18 сентября 2019 | Время чтения 4 мин

Анастасия Степанова, , 11:58 — REGNUM По долгам банка из топ-300, у которого два года назад отозвали лицензию, могут ответить его бывшие руководители и акционеры. Конкурсный управляющий ООО «Владимирский промышленный банк» (ООО «Владпромбанк») требует привлечь их к субсидиарной ответственности почти на 2,6 млрд рублей. ИА REGNUM выяснило, как проходит процесс ликвидации одного из банков России, созданного не в самый простой для страны период — 1990-й год.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Немного истории

ООО «Владимирский промышленный банк» («Владпромбанк») был учреждён 21 ноября 1990 года во Владимире, но изначально работал под названием банк «Сунгирь». Вероятно, он был назван так в честь древнейшего поселения людей во Владимирской области. Но уже в 1999 году общество сделало ребрендинг, став «Владпромбанком».

У компании был филиал в Москве, сеть из свыше 20 офисов. Он был представлен в Ярославской, Воронежской, Белгородской и Липецкой областях. На начало 2016 года в ООО работали почти 400 человек. В 2016 году, по данным из открытых источников, у банка наблюдался приток вкладов граждан, которые и составили основную массу пассивного «капитала». Годовая прибыль к началу 2017 года составляла порядка 40 млн рублей.

Банк отработал 27 лет, занимая к апрелю 2017 года по размеру капитала 287 место в банковской системе России и имея уставный капитал свыше 277,799 млн рублей.

Отзыв лицензии

28 апреля 2017 года ЦБ РФ своим приказом лишил банк лицензии и ввёл временную администрацию. Причиной стала, в том числе и реализация в нём «различных схем сомнительных операций клиентов, в том числе осуществляемых по счетам компаний, бизнес которых связан со сделками с драгоценными металлами». Банк неоднократно попадал в поле зрения регулятора, к нему применяли меры воздействия из-за высокой вовлечённости в сомнительные операции, но это не помогло. Итог оказался закономерен — лишение лицензии. К этому моменту, по бухгалтерскому балансу, у банка были обязательства перед кредиторами на сумму 5 015 029 000 рублей, из которых 4 422 539 000 рублей — по вкладам физлиц и индивидуальных предпринимателей.

Центральный банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Акционерами банка на февраль 2016 года являлись семь физических лиц, в том числе председатель совета директоров с долей 18,6% Павел Паршиков, члены совета директоров Василий Вишняков — 28,86% и Алексей Дубовик — 10,11%.

Дела банкротные

Иск о банкротстве также не заставил себя долго ждать. Уже 29 июня 2017 года арбитраж Владимирской области по иску регулятора признал ООО банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство, назначив управляющим госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

«Установлено, что на дату отзыва лицензии стоимость имущества (активов) ООО «Владпромбанк» составила 3 249 223 000 рублей, а размер обязательств должника перед его кредиторами составил 5 036 972 000 рублей, в связи с чем обязательства ООО «Владпромбанк» превысили его активы на 1 787 749 000 рублей, что указывает на наличие у должника признаков несостоятельности (банкротства)», — отмечалось в решении суда.

В суде также отмечалось, что после анализа кредитного портфеля временная администрация пришла к выводу о неадекватной оценке «должником кредитного риска по ссудной и приравненной к ней задолженности заемщиков — юридических и физических лиц». На конец апреля 2018 года стоимость активов банка оказалась недостаточна для погашения задолженности перед кредиторами, а в структуре активов значительную долю занимала «ссудная и приравненная к ней задолженность юридических и физических лиц» — 80%. В числе претензий к банку звучало и то, что при кредитовании не учитывалась реальная деятельность заёмщиков, а также реальное состояние их дел.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Финансовую «дыру» банка позднее пересчитали, и она оказалась более 3,192 млрд рублей. И именно столько не хватало банку, чтобы исполнить обязательства.

К сроку окончания работы временной администрации кредиторы выдвинули 253 требования о включении в реестр. Сумма их претензий превышала 119,18 млн рублей. К началу августа 2019 года долги перед кредиторами составили уже более 5,007 млрд рублей. У банка числился 931 кредитор.

Одним из инструментов оплаты «счетов» арбитражный управляющий выбрал привлечение к субсидиарной ответственности бывших членов правления и совета директоров. Всего претензии выдвинуты к 16 физлицам на сумму 2 609 702 000 рублей. Свою позицию госкорпорация обосновала тем, что данные лица совершали «действия по формированию технической ссудной задолженности и приобретению ценных бумаг по завышенной стоимости», вот теперь пусть и отвечают.

Рассмотрит это требование владимирский арбитраж уже в октябре. До 4 октября ходатайство оставили без движения из-за недочётов, но 13 сентября управляющий подал документы во исполнение определения. Дата заседания пока не назначена.

Уголовные дела

В банкротстве банка не обошлось без уголовных дел, хотя постановления об отказе в их возбуждении выносились за 2018 год пять раз. В итоге в конце марта 2018 года Следственное управление по ЮВАО ГСУ СК России по Москве всё-таки возбудило дело, но «в отношении неустановленных лиц, контролировавших деятельность группы заёмщиков». Дело возбудили по по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В августе к нему приобщили материалы по хищению имущества банка под видом выдачи кредитов юрлицам и под видом «заключения агентского договора на приобретение недвижимого имущества». Расследование дел продолжается.