Тюмень, , 11:31 — REGNUM Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин сообщил сколько газа находится в российских хранилищах. Если сложить объемы всех категорий голубого топлива, то это будет 73 трлн кубометров, заявил глава ведомства, передает ПРАЙМ.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

Заявление было сделано во время выступления на десятом Тюменском нефтегазовом форуме, который проходит с 17 по 19 сентября. Дмитрий Кобылкин также отметил, что по объемам добычи газа России не уступают только США.

Как сообщало ИА REGNUM, министр энергетики РФ Александр Новак в январе, встречаясь с российским президентом Владимиром Путиным отметил, что в 2018 году было добыто 725 млрд кубометров газа, что больше на 5%, чем в 2017 году и является рекордом за 18 лет.

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