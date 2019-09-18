Москва, , 11:00 — REGNUM Сегодня, 18 сентября, президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям Шестой конференции по конкуренции под эгидой БРИКС, сообщается на сайте Кремля.

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«Честная конкуренция — залог поступательного развития страны, динамичного движения вперед во всех сферах жизни», — говорится в телеграмме.

В качестве председателя БРИКС в 2020 году Россия намерена уделять особое внимание развитию взаимодействия «пятерки» в области антимонопольной деятельности и совершенствования условий конкуренции.

«Конференция по конкуренции под эгидой БРИКС будет способствовать стимулированию укреплению позиций «пятёрки» стран на мировых рынках», — выразил уверенность Путин и пожелал участникам плодотворной работы.

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