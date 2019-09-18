Кемерово, , 10:50 — REGNUM В Кемерове только чуть более 50% пассажирского транспорта готово к зиме. Такая цифра была озвучена на аппаратном совещании в администрации города накануне, 17 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэр города Илья Середюк заявил, что работы должны быть завершены до конца октября и поручил проконтролировать ход ремонтов на всех транспортных предприятиях муниципалитета.

Как сообщили ИА REGNUM в администрации Кемерова, муниципальные пассажирские перевозки в городе осуществляют 13 перевозчиков. Задействованы 852 единицы подвижного состава: 681 автобус, 80 трамваев, 91 троллейбус. Сейчас к холодам подготовлены 474 единицы транспорта.