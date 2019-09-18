Москва, , 10:47 — REGNUM По итогам восьми месяцев 2019 года продажи подержанных мотоциклов в России превысили 72 тыс. штук. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Таким образом, количество проданных на вторичном рынке байков за семь месяцев выросло на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чаще всего своих владельцев меняли байки японских брендов Honda, Yamaha, Suzuki и Kawasaki. На мотоциклы этих компаний приходится более 62% от всего вторичного рынка мототехники.

По итогам января-августа 2019 года 26,7% вторичного рынка мотоциклов пришлись на Москву и Подмосковье, где показатели перепродаж составили 9,8 тыс. единиц и 9,4 тыс. единиц соответственно. На третьем месте по доле вторичного рынка байков идёт Санкт-Петербург. Здесь за отчётный период было перепродано 3,9 тыс. мотобайков.

Далее в этом списке идут Краснодарский край (3,3 тыс. ед.) и Свердловская область (2,6 тыс. ед.).

Напомним, в августе 2019 года в России было продано 1473 новых мотоцикла, что на 33% больше, чем в 2018 году. Причём в Москве и в Подмосковье было реализовано около трети от всего объёма продаж новых байков в РФ.

Читайте также: Аксенов объяснил, почему они с Путиным ехали на мотоцикле без касок