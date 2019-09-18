Москва, , 10:48 — REGNUM Москва воплощает из себя пример конкурентной среды. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на шестой конференции по конкуренции под эгидой БРИКС, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Надеюсь, что помимо плодотворной работы на форуме вы сможете поближе познакомиться с нашим замечательным городом. Москва, являясь крупнейшим городом страны и одним из крупнейших городов мира воплощает в себе конкурентную площадку, насыщенную инфраструктурой, кадровыми ресурсами, финансовыми. Также, как и в ваших странах мегаполисы являются драйверами развития экономики, науки, образования и с каждым годом занимают все большую долю в экономике наши стран», — заявил Собянин.

По мнению мэра Москвы, в скором будущем крупные города будут производить половину всего валового продукта мира. Это обстоятельство требует переосмысления органами власти экономических процессов, в том числе и в конкурентной среде.

Шестая конференция по конкуренции под эгидой БРИКС проводится в Москве во второй раз. Во время дискуссий представители государств-членов содружества, а также около 40 стран, не входящих в него, обсуждают развитие конкурентной среды как в своих странах, так и в глобальных масштабах.

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