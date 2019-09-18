Сеул, , 11:58 — REGNUM Хедж-фонды, зарегистрированные в Южной Корее, нарастили объём привлечённых средств, несмотря на неблагоприятную конъюнктуру. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

При этом, эксперты отмечают, что сейчас фондовый рынок страны остаётся непривлекательным. Впрочем, это не помешало хедж-фондам привлечь в августе 509 млн долларов ‑ и нарастить таким образом объём активов под управлением до 29 млрд долларов. На конец прошлого года данный показатель равнялся 19,5 млрд долларов.

Впервые хедж-фонды появились в Южной Корее в 2011 году. Их целью является использование средств инвесторов для получения максимальной прибыли с помощью сложных финансовых инструментов — как во время роста, так и падения рынка.