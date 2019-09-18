Нижний Новгород, , 10:38 — REGNUM По итогам проведенных правительством Нижегородской области в августе торгов экономия составила 75,6 млн рублей. Всего было проведено 262 процедуры торгов, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Аналогичную сумму удалось сэкономить и в ходе конкурентных процедур, проведенных в июне текущего года. Тогда состоялось 276 торгов на общую сумму 2,17 млрд рублей.

Основная часть сэкономленных средств связана с техническим обслуживанием систем фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения — 28,5 млн рублей, 7,7 млн рублей сэкономили на торгах по выполнению капремонта учреждений здравоохранения и образования, 4,7 млн рублей — на ремонте дорог.

В среднем число участников торгов составило 3,3 заявки на каждый лот.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе госучреждение «Автобаза управления делами правительства Нижегородской области» двумя закупками за счёт бюджета планировала приобрести 67 автомобилей на общую сумму почти 100 млн рублей.

Судя по тому, что в это же время и ранее объявлены торги на техобслуживание и запчасти, в автопарке правительства уже есть BMW, Ford Mondeo, Volkswagen, Toyota Avensis, Audi A8, Toyota Camry, Ford Focus, Hyundai Sonata, Toyota Land Cruiser, KIA, Audi A6, несколько Mercedes-Benz.