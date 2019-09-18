Сеул, , 10:37 — REGNUM Малые и средние предприятия (МСП) в Южной Корее испытывают серьёзные сложности с кредитованием. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на исследование центробанка.

Примечательно, что негативная тенденция наблюдается, несмотря на низкую ключевую ставку. Так, объём облигаций, выпущенных крупными предприятиями, за первое полугодие составил 26,9 млрд долларов, что на 36,4% выше по сравнению с прошлым годом. В то же время, ни одно МСП с 2018 года не выпустило новых облигаций для займа на фондовом рынке. Основной причиной является низкий инвестиционный рейтинг, присваиваемый бондам, эмитируемых МСП, поясняют аналитики.

В 2019 году Банк Кореи снизил ключевую ставку с 1,75% до 1,5%, что, как ожидалось, позволит поддержать отечественный бизнес в непростых экономических условиях. По прогнозам аналитиков, до конца года произойдёт ещё одно снижение на 0,25%.