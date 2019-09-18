Киев, 18 сентября 2019, 10:36 — REGNUM В 2020 году Киеву придется погасить на $800 млн меньше внешних долгов, чем в 2019 году. Об этом 18 сентября заявил в эфире одного из украинских телеканалов директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
Он сообщил, что МВФ и президент Украины Владимир Зеленский «понимают, что Украине не нужны никакие деньги». «Но министерство финансов и НБУ начинают говорить глупости: «Давайте возьмем в долг». Зачем вам долг?» — задался вопросом Охрименко.
Эксперт также считает, что МВФ потребует от Киева прекратить эмиссию гривны за счет НБУ в качестве условия предоставления кредита.
Он также считает, что МВФ «будет ругать» Киев за «соотношение валютных резервов к внешнему долгу, структуру долга».
Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в Киев прибыла миссия МВФ. По его словам, Украина начинает переговоры для продолжения сотрудничества с кредитором. Ранее Bloombergпроинформировал, что украинские власти и МВФ ведут переговоры о предоставлении очередного кредитования Украине в размере до $5 млрд по программе расширенного финансирования EFF.