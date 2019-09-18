Новосибирск, , 10:36 — REGNUM Самые высокие зарплаты жителям Новосибирской области начисляют в финансовой и страховой сферах — в июле 2019 средний показатель по региону составил 72,9 тыс. рублей. Об этом сообщается в материалах УФНС России по Новосибирской области.

Отмечается, что по сравнению с июлем 2018 года показатель начисленной зарплаты у работников указанных сфер вырос на 7,6% (с 67,7 тыс. рублей в прошлом году).

На втором месте по уровню зарплат — работники телекоммуникационных компаний. В июле им начислили в среднем 58,5 тыс. рублей. На третьем — работники сферы добычи полезных ископаемых (49,7 тыс. рублей). Меньше всего в Новосибирской области начисляют зарплату работникам гостиничного обслуживания и общественного питания — 21,3 тыс. рублей.

Ранее в Новосибирскстате сообщили, что просроченная задолженность по заработной плате в Новосибирской области составила 55,6 млн рублей.

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