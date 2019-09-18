Москва, , 10:36 — REGNUM В Москве 14 работ конкурса «Бюджет для граждан» получили высокие оценки жюри, сообщили 18 сентября ИА REGNUM в департаменте финансов столицы.

По условиям конкурса, участникам требовалось в стихах, ребусах, мультипликациях и видеороликах рассказать об общественных финансах. Работы прислали около ста человек.

«В ходе конкурса мы познакомились с талантливыми и перспективным участниками. Для многих из них он стал важным этапом и в профессиональной карьере», — заявила руководитель департамента финансов Елена Зяббарова.

Она рассказала, что двое участников конкурса, Анна Волкова и Андрей Горовиц, присоединились к команде департамента финансов Москвы и уже занимаются проектами по обеспечению открытости бюджетных данных.

Волкова на основе Путеводителя по бюджету Москвы создала лифлет, где отражены основные параметры городского бюджета и прогноз социально-экономического развития. Горовиц придумал бюджетный сити-квест «Финансовая Москва».