Сеул, , 12:09 — REGNUM Южнокорейская корпорация Daewoo Engineering & Construction примет участие в крупном проекте по производству сжиженного природного газа в Нигерии. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление компании.

Daewoo Engineering & Construction станет главным подрядчиком в совместном проекте с итальянской компанией Saipem SPA и японской Chiyoda Corporation, а заказчиком выступает Nigeria LNG. Завод будет построен на острове Бонни; его производственная мощность достигнет 8 млн тонн. Daewoo Engineering & Construction получит 40% долю в проекте, который оценивается в 4,3 млрд долларов.

Daewoo Engineering & Construction с 1978 года построила уже 70 предприятий на территории Нигерии. Как заявили в компании, в ближайшее время ожидается участие в аналогичных проектах по производству СПГ в Мозамбике, Катаре и Индонезии.