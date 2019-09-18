Минеральные Воды, Ставропольский край, , 10:36 — REGNUM Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров предложил разработать на федеральном уровне программу по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры на Кавказских Минеральных Водах. Её стоимость, по оценкам краевых властей, может составить около 12 млрд рублей. Об этом глава региона заявил на прошедшем 17 сентября в городе-курорте Кисловодске выездном заседании рабочей группы Совета Федерации РФ.

Значительную часть этой суммы, по словам Владимирова, формирует строительство крупного канализационного коллектора. Он, согласно замыслу, будет обслуживать города-курорты и другие поселения региона.

Губернатор Ставрополья также предложил рассмотреть возможности для завершения строительства недостроенного корпуса кардиологической клиники имени Ленина в Кисловодске, который сегодня находится в федеральной собственности. На его площадке, считает Владимиров, должен быть создан современный кардиологический реабилитационно-восстановительный центр.

Кроме того, в рамках федеральных программ губернатор также предложил реконструировать кисловодский кинотеатр «Россия», простаивающий более 20 лет. Изложенные инициативы, как отметили в пресс-службе, будут проработаны в Совете Федерации.

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