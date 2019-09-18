Тюмень, , 10:20 — REGNUM Развитие добычи сланцевого газа в США и Австралии не отразится на востребованности российского природного газа. Об этом министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил в ходе нефтегазового форума в Тюмени.

Он выразил уверенность, что добыча сланца на отечественную газодобычу не повлияет. Увеличение потребления газа вынуждает искать новые источники энергоресурсов, в том числе разрабатывать сланцы. Однако Россия рассматривает добычу сланца, газогидратов и метана угольных пластов как альтернативу в самой долгосрочной перспективе, сказал министр.

По словам Кобылкина, такая добыча затратна и пока не выгодна. Декларации других стран о сланцевом газе он назвал необоснованными. Структура разведанной сырьевой базы в США и Австралии существенно отличается от российской, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр энергетики РФ Александр Новак рассказал о небольшом сокращении добычи сланцевой нефти в США.

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