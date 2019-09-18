Тюмень, , 10:18 — REGNUM Министерство энергетики РФ надеется внести на рассмотрение в правительство законопроект по вводу обратного акциза на этан и сжиженные углеводородные газы (СУГ) до конца 2019 года, заявил 18 сентября замглавы ведомства Павел Сорокин.

По его словам, по обратному акцизу на этан принципиальные договоренности уже достигнуты, законопроект в финальной стадии разработки. По сжиженным углеводородным газам параметры досогласовываются.

«Я думаю, внесем точно (до конца года) и, надеюсь, в ближайшее время», — цитирует ТАСС Сорокина.

Отмечается, что министерства и ведомства долгое время не могли прийти к единому мнению о механизме ввода обратного акциза на СУГ, от которого зависит итоговая конфигурация газохимического комплекса «Сибур».

Как сообщало ИА REGNUM, строящийся в городе Свободном Амурский газоперерабатывающий завод будет крупнейшим предприятием такого профиля и вторым в мире по объему переработки. Предприятие будет осуществлять подготовку природного газа для поставок в Китай, а также производить гелий, сжиженный углеводородный газ, пентан-гексановую и этановую фракции. Проектная мощность завода составит 42 млрд кубометров газа в год.

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