Участники форума «AFCI Cineposium — 2019», который впервые прошел в России в Санкт-Петербурге с 13 по 16 сентября, посетили Великий Новгород. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства культуры, кинопродюсеры из Чехии, США, Новой Зеландии, Словакии осмотрели новгородские достопримечательности и приняли участие в заседании круглого стола «Точка притяжения для съемок фильмов — Новгородская область», который состоялся в Белой (Алексеевской) башне. Эта башня открылась для туристов после реставрации в 2018 году.

Великий Новгород, , 10:14 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин отметил, что в регионе «стараются быть гибкими и быстрыми в принятии решений, избегать бюрократии».

Представители иностранных кинокомиссий, в свою очередь, не исключили, что в недалёком будущем «в Великом Новгороде, также, как сейчас в Праге, фильмы будут сниматься всегда и повсюду».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области действует система рибейтов — субсидий на возмещение затрат на производство фильмов на территории региона. В 2019—2020 годах сумма компенсаций кинокомпаниям составит 20 млн рублей. За два года в области снято около десяти документальных и художественных фильмов, в основном — исторических. С 2017 года в регионе работает кинокомиссия.

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