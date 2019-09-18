Министр торговли Индии Пиюш Гоял заявил общественности, что для достижения цели правительства по увеличению размера экономики страны до 5 триллионов долларов, рост экспорта Индии должен вновь составить 19−20%. По его мнению, поставленные задачи проверят способность руководства страны стимулировать экспорт в сложных мировых условиях.

Нью-Дели, , 12:13 — REGNUM «В области экспорта мы готовы принять смелые решения и шаги. Мы не сможем достичь уровня экономики в 5 триллионов долларов, если снова не вернемся к уровню роста экспорта в 19−20%. Мы должны экспортировать на сумму в триллион долларов», — отметил министр.

По информации индийского новостного агентства Джагран, Пиюш Гоял выразил мнение, что подобные амбициозные цели правительства являются стимулом к развитию не только экономики, но и общества в целом. «Необходимо обеспечить нам справедливую долю в мировой торговле», — призвал он своих соотечественников.

Стоит отметить, что экспорт индийских товаров незначительно вырос (на 2,25%) в июле 2019 года и составил 26,33 миллиардов долларов. При этом объем поставок основных групп товаров, таких как нефть, драгоценные камни, ювелирные изделия и кожа, сократился. В целом экспорт Индии в апреле-июле 2019 года сократился на 0,37% до 107,41 миллиардов долларов.