Сеул, , 09:52 — REGNUM За последние пять лет южнокорейские авиакомпании были оштрафованы на сумму свыше 35 млрд вон (~$29,38 млн). Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

Самолет confused_me

Согласно опубликованным данным, за последние пять лет южнокорейские авиакомпании были оштрафованы 49 раз на общую сумму 35,81 млрд вон (~$30,06 млн).

В частности, компания Jeju Air была оштрафована на общую сумму 11,92 млрд вон (~$10 млн), Korean Air — на сумму 7,6 млрд вон (~$6,38 млн), Jin Air — на сумму 7,02 млрд вон (~$5,89 млн), Asiana Airlines — на сумму 4,17 млрд вон (~$3,5 млн), Eastar Jet — на сумму 2,91 млрд вон (~$2,44 млн), T'way Airlines — на сумму 965 млн вон (~$810 300), Air Busan — на сумму 915 млн вон (~$768 300), Air Seoul — на сумму 300 млн вон (~$252 тыс.), Air Incheon — на сумму 5 млн вон (~$4200).

Известно, что большинство компаний были оштрафованы за нарушения правил перевозки грузов, за вождение в нетрезвом виде или без должного образования, за пренебрежение правилами безопасности.

Представители министерства отмечают, что в первой половине года число авиапассажиров достигло отметки 61,56 млн человек, что является самым высоким показателем за всю историю ведения статистики. В связи с этим представители министерства делают все возможное, чтобы повысить уровень безопасности в данной отрасли.