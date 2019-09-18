Эр-Рияд, , 09:50 — REGNUM Главное управление статистики Саудовской Аравии опубликовало новые данные по уровню безработицы за второй квартал 2019 года. Согласно представленным в открытом доступе сведениям, уровень безработицы среди граждан Саудовской Аравии упал до 12,3%, что свидетельствует об улучшении данного показателя по сравнению с аналогичным за первый квартал текущего года. Об этом сообщает саудовское информационное агентство Asharq Al-Awsat.

Уровень безработицы среди всего населения страны, включая лиц, не являющихся подданными Королевства, снизился до 5,6% по сравнению с показателем в 6% в предыдущем квартале. Согласно статистическим данным, саудовцы стали проявлять большую экономическую активность, ее уровень был зафиксирован на отметке в 45%.

Управление статистики уделило особое внимание росту уровня участия саудовских женщин в экономике страны, во втором квартале 2019 года он составил 23,2%. Кроме того, за отчетный период резко увеличилось общее количество саудовских государственных служащих, их число превысило три миллиона человек.