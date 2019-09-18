Тегеран, , 10:00 — REGNUM Заместитель министра нефти Ирана по вопросам нефтехимии Бехзад Мохаммади заявил, что нефтехимическая промышленность Ирана нуждается в дополнительных 40 млрд. долларах для реализации большинства своих задач и перехода к заметному росту. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам чиновника, что отрасль получит 40 млрд. долларов в ближайшее время путем внешнего и внутреннего финансирования. Он отметил, что данная мера позволит увеличить производственные мощности предприятий на 100 миллионов тонн.

Бехзад Мохаммади подчеркнул, что в течение следующих двух с половиной лет более 27 проектов будут введены в эксплуатацию в области нефтехимии, четыре из которых будут запущены до 21 сентября текущего года. Он пообещал, что таким образом к 2021 году доходы отрасли составят 25 млрд. долларов.