Абуджа, , 10:35 — REGNUM Компания Andela, которая нанимает инженеров и программистов в Африке для удаленной работы в компаниях Кремниевой долины, уволила сотни веб-разработчиков. Об этом сообщает ВВС Africa.

В заявлении говорится, что компания увольняет 250 человек в нигерийских и угандийских офисах, и «еще 170 могут пострадать в Кении». По информации ВВС, Andela также закроет свои программы обучения разработчиков в Нигерии, Кении и Уганде, говорится в сообщении компании.

За свою бизнес-модель Andela получила финансирование от таких знаменитостей, как Марк Цукерберг. Миссия компании направлена на то, чтобы восполнить пробел в нехватке квалифицированных кадров во всем мире. Andela оплачивает обучение веб-разработке для способных африканцев по всему континенту, а затем предлагает их навыки компаниям по всему миру. В настоящее время компанию представляют 1500 разработчиков, которые работают в 200 технологических компаниях по всему миру.

Однако дефицит навыков младших разработчиков в настоящее время был восполнен в США за счет роста числа «учебных лагерей», где люди, не имеющие навыков, могут очень быстро обучиться кодированию, сказал Кварц Сени Сулейман, вице-президент Andela по глобальным операциям.

Он, однако, подчеркнул, что до сих пор существует нехватка опытных веб-разработчиков, в связи с чем Andela планирует нанять 700 сотрудников с опытом работы к концу 2020 года.