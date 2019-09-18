Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 09:23 — REGNUM На Ямале судом признан незаконным аванс по контракту между муниципальным предприятием и подрядчиком на сумму более 50 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Нарушение контракта выявили сотрудники прокуратуры города Лабытнанги. В конце января 2019 года между МКУ «Управление капитального строительства города Лабытнанги» и ООО «Промстройпроект» был заключён муниципальный контракт по капитальному ремонту здания детского сада. Согласно условиям контракта заказчик расплачивается с подрядчиком за фактически выполненные работы, без аванса.

Но 19 февраля 2019 года стороны заключили дополнительное соглашение об авансе подрядчику размером более 50 млн рублей или 30% от цены контракта. Деньги были перечислены на счёт ООО «Промстройпроект».

"Установив льготные условия оплаты работ заказчик нарушил права неопределенного круга лиц — потенциальных участников торгов», — отмечают в прокуратуре ЯНАО.

Прокурор Лабытнанги внёс представление на устранение нарушения закона, однако аванс подрядчиком не был возвращён. Тогда прокуратура обратилась с иском в Арбитражный суд ЯНАО. Суд согласился с доводами надзорного ведомства и на ООО «Промстройпроект» была возложена обязанность возвратить уже 53 млн рублей в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу.

По постановлениям прокурора ООО «Промстройпроект» и заместитель начальника МКУ «Управление капитального строительства города Лабытнанги» оштрафованы на общую сумму 220 тыс. рублей за незаконное изменение условий муниципального контракта.

В отношении заместителя начальника муниципального управления капстроительства также возбуждено дело об административном правонарушении по ст.17.7 КоАП РФ («Умышленное невыполнение требований прокурора»).