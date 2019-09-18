Аддис-Абеба, , 11:36 — REGNUM В Эфиопии начал свою работу внутренний бизнес-форум по приватизации и фондовому рынку, организатором которого является крупнейшая консалтинговая компания страны HST Consulting Plc. Целью встречи является предоставление правительству рекомендации о том, какую политику в области приватизации и развития фондового рынка следует проводить в Эфиопии. Также было заявлено о том, что за последние 27 лет в Эфиопии в два этапа было приватизировано 381 государственное предприятие, что принесло в казну государства более 1,5 млрд долларов США. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Государственный министр финансов Эфиопии Тешом Тафезе заявил, что подобные обсуждения помогут Эфиопии получить больше опыта в том, как проводить обоюдовыгодные компании разгосударствления, а также с каким вектором необходимо двигаться, чтобы создать сильнейший в Африке фондовый рынок.

В ходе мероприятия обсуждались сильные и слабые стороны, наблюдавшиеся в ходе приватизации, имевшей место в последние годы. Несмотря на почти 400 приватизированных предприятий, из-за отсутствия надлежащих механизмов мониторинга со стороны властей большинство приватизированных компаний не смогли достичь своей цели. Участники порекомендовали правительству Эфиопии извлечь уроки из этой неудачи и не рассматривать приватизацию как единственный вариант развития экономики.

Они посоветовали правительству избегать приватизации предприятий, приносящих стране хороший доход, приводя в качестве примера китайскую корпорацию ZTE и Huawei Technologies. Международные финансовые организации также рекомендовали правительству разработать четкую дорожную карту и политику в области приватизации.