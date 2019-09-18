Балаково, Саратовская область, 18 сентября 2019, 09:12 — REGNUM Суммарный объём выработанной на Саратовской ГЭС электроэнергии с 1967 года составил 290 кВт·ч, сообщает 18 сентября пресс-служба компании «РусГидро».
"Этой электроэнергии хватило бы на энергообеспечение населения Саратовской области в течение 126 лет», — отметили в компании.
Установленная мощность Саратовской ГЭС составляет 1415 МВт. По этому показателю электростанция входит в десятку крупнейших ГЭС в России.
Среднемноголетняя выработка Саратовской ГЭС составляет 5,7 млрд кВт·ч электроэнергии, что соответствует 13% общего объёма выработки. Полученная на станции энергия поступает в энергосистему Центра и Поволжья.
Сегодня гидростанция проходит этап обновления. На ней модернизированы все генераторы и полностью заменены 11 турбин из 24. Реализация этих мероприятия повысит уровень экологической безопасности, а также позволит увеличить установленную мощность до 1505 МВт.
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