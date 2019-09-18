п. Дровяная, , 09:11 — REGNUM Забайкальский посёлок Дровяная Улетовского района стал первым населённым пунктом, получившем в этом году отремонтированную дорогу в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подробности сегодня, 18 сентября, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Дорога в забайкальский посёлок Дровяная Правительство Забайкальского края

Судя по словам министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона Алексея Гончарова, укладка асфальтобетонного покрытия началась с середины июля 2019 года и была закончена подрядчиком с опережением графика практически на два месяца.

Отремонтированная дорога в забайкальский посёлок Дровяная Правительство Забайкальского края

«Дорога была выбрана в первый год реализации нацпроекта в Забайкалье, поскольку долгое время находилась в ненормативном состоянии, хотя она обеспечивает проезд к воинской части, Татауровскому угольному разрезу и посёлку ЗАТО Горный», — пояснил министр.

Как уже сообщало ИА REGNUM, состояние дорог в Забайкалье значительно ухудшилось после мощнейшего наводнения, случившегося летом 2018 года, и масштабных ландшафтных пожаров весны 2019 года. К масштабному ремонту дорог в регионе приступили в начале июня 2019 года. На эти цели из разных источников финансирования край получил 6,5 миллиарда рублей, что позволит привести в нормативное состояние 150 километров дорог.

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