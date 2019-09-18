Москва, , 08:57 — REGNUM Министерство природы РФ разработало проект поправок в законы «О недрах» и «Об отходах производства и потребления», согласно которому большая часть отходов при горнодобыче не будет относиться к отходам, сообщает 18 сентября «Коммерсантъ».

Шахта

Отмечается, что ведомство предлагает рассматривать отходы недропользования в качестве ценного материала и использовать их для ликвидации горных выработок или при строительстве.

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В случае принятия поправок, отмечает издание, в отношении таких отходов не будут утверждаться нормативы образования и лимиты на размещение, а также в их отношении не будет взиматься плата за негативное воздействие на окружающую среду.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты инжинирингового центра «Композиты России» предложили применять отсевы, образующиеся во время дробления кровельных сланцев, для производства керамических изделий с новыми свойствами. В настоящее время от оставшихся в больших количествах отходов выделяется много пыли, а сами отсевы остаются на отвалах.

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