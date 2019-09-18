Санкт-Петербург, , 08:54 — REGNUM «Северсталь» инвестировала $6 млн (386 млн рублей) в американскую компанию Arcanum Alloys, Inc., которая занимается разработкой и получением инновационных материалов на базе сталей. Об этом сообщила пресс-служба российской компании.

Отмечается, что компания из США разработала уникальную технологию производства проката с диффузийно модифицированным поверхностным слоем. В результате вложения российская сторона планирует получить технологию для выпуска новой продукции с улучшенными свойствами.

«Сейчас у нас в проработке находится еще несколько подобных сделок, которые мы надеемся закрыть до конца года. Инвестиции Severstal Ventures составляют около 25 млн долларов год», — отметил директор по развитию бизнеса и корпоративным венчурным проектам компании «Северсталь» Андрей Лаптев.

«Северсталь» — горнодобывающая и металлургическая компания с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Выручка компании в 2018 году составила $8,58 млн.

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