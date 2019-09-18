Сеул, , 08:53 — REGNUM В августе 2019 года в Южной Корее из-за колебаний курса вона-доллар выросли цены на импорт и экспорт. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, индекс экспортных цен составил 101,9 пунктов, что на 1,5% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Известно, что данный показатель снижался в июне и июле, однако в августе вновь возобновил рост. В июле средний курс воны к доллару составил 1175,3 вон, а в августе — 1209 вон.

Известно, что стоимость сельскохозяйственной продукции увеличилась на 2,5%, транспортного оборудования — на 2,5%, химической продукции — на 1,7%.

Индекс импортных цен составил 111,17 пункта, что на 0,9% больше, чем в июле 2019 года.

Известно, что в августе 2019 года цены на нефть в Дубае упали на 6,6%, до 59,13 за баррель. Стоимость сырья сократилась на 0,3%, однако стоимость СПГ, напротив, увеличилась на 7,7%, железной руды — на 2,9%, промежуточных товаров — на 1%.