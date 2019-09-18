Кемерово, 18 сентября 2019, 08:46 — REGNUM Строительством ледового дворца в Кемерове займётся компания «СДС-Строй». Она была единственным участником аукциона, размещённого на сайте госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Согласно документации «СДС-Строю» предстоит выполнить работы по «проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства государственной собственности Кемеровской области — ледовый дворец «Кузбасс».
Заказчиком является Государственное бюджетное учреждение Кемеровской области «Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта». Цена контракта — более 7,6 млрд рублей.