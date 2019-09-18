Кисловодск, Ставропольский край, , 08:46 — REGNUM Одна из крупнейших здравниц в Кавказских Минеральных Водах — кисловодский санаторий имени Орджоникидзе — должна быть отреставрирована. Об этом накануне, 17 сентября, в ходе рабочей поездки на Ставрополье заявил первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Фёдоров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

«Необходимо обновить инфраструктуру, модернизировать медицинскую базу, внедрить современные инновационные методы диагностики, сохранив исторический облик уникального культурного объекта», — сказал Фёдоров в рамках выездного заседания рабочей группы Совета Федерации по вопросам комплексного развития города-курорта Кисловодска.

Фёдоров подчеркнул, что здравница должна «подняться на уровень мировых стандартов». Он призвал ответственные министерства ускорить проведение необходимых для этого мероприятий.

Глава Ставрополья Владимир Владимиров со своей стороны подчеркнул, что помимо санатория имени Орджоникидзе ещё десятки подобных объектов на Кавминводах требуют обновления. Губернатор предложил разработать на государственном уровне механизм компенсации части затрат для инвесторов, проводящих программы модернизации и ремонта.

Напомним, санаторий имени Орджоникидзе был построен в 1938 году по инициативе революционера и советского партийного деятеля Григория Орджоникидзе. Сегодня он является частью комплекса федерального медицинского центра Росимущества, к которому также относятся реабилитационно-восстановительный центр «Орбита-2» в Московской области и грязелечебница в Ессентуках.

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