Москва, , 08:40 — REGNUM Конкурсный управляющий АНО «Объединённый хоккейный клуб «Динамо» в рамках дела о банкротстве обратился в московский арбитраж с требованием признать недействительным перечисление денежных средств банком ВТБ в адрес свыше 100 экс-хоккеистов и сотрудников организации. Рассматривать требование суд начнёт 5 ноября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Хоккей

Заявитель требует признания «банковских операций по перечислению денежных средств банком ВТБ (ПАО) в пользу указанных лиц» недействительными и применить «последствия недействительности сделок, в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) Автономной некоммерческой организации «Объединённый хоккейный клуб «Динамо».

Фигуранты, перевод средств которым пытается оспорить управляющий, проживают в Брянской, Пензенской, Ивановской, Тверской, Смоленской, Калужской, Ленинградской, Воронежской, Белгородской, Волгоградской областях, Коми, Мордовии, Дагестане, Санкт-Петербурге.

Автономная некоммерческая организация «Объединенный хоккейный клуб «Динамо», учреждённая в мае 2010 года в Москве АНО «Профессиональный хоккейный клуб МВД» и общественно-государственным объединением «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо», была обанкрочена в конце июня 2018 года. Конкурсным управляющим назначена Рамиля Дианова. АНО входило также в состав ООО «Континентальная хоккейная лига», в создании которого участвовало и ПАО «Татнефть» (базируется в Татарии).

Напомним, на рассмотрении московского арбитража также на сегодня находятся иски экс-футболистов российской сборной к МВД РФ. Сумма иска — более 124 млн рублей. Это компенсация, которую насчитали истцы за бездействие следствия по делу о хищении в банке «Замоскворецкий», что лишился лицензии пять лет назад. Спортсмены были вкладчиками банка, а следствие по делу тянется с 2014 года.

Читайте также: Экс-футболисты сборной России через суд потребовали от МВД 124 млн рублей