Эр-Рияд, , 08:34 — REGNUM Объем поставок саудовской нефти вернулся на прежний, до атаки на НПЗ, уровень, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман, сообщает Al Arabiya.

«Поставки нефти возвращаются на тот уровень, который был до 4:33 утра субботы», — сказал Аль Сауд, подчеркнув, что компания Saudi Aramco задействует стратегический запас и выполнит все обязательства перед клиентами.

Также королевство частично восстановило добычу нефти. К концу сентября Саудовская Аравия планирует выйти на производство 11 млн баррелей нефти в сутки, концу ноября — до 12 млн баррелей.

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По мнению экспертов, на восстановление нефтеперерабатывающих комплексов может уйти несколько месяцев. Сумма понесенного Саудовской Аравией ущерба не называется.

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