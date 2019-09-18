Южно-Сахалинск, , 08:46 — REGNUM Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами («РАДОР») обратилась к министерству транспорта РФ с предложением о принятии программы ликвидации аварийных мостов и предаварийных мостов на 2020−2024 год. Об этом 18 сентября сообщил на совещании о состоянии дорожного хозяйства РФ в Южно-Сахалинске генеральный директор ассоциации Игорь Старыгин.

«Предложено сформировать программу по восстановлению аварийных и предаварийных мостов на период 2020—2024 годов», — рассказал директор ассоциации.

Кроме этого, Игорь Старыгин подчеркнул, что такая программа позволит регионам получить финансирование на данные цели более близкий период.

Также он отметил, что в настоящее время на автомобильных дорогах регионального и местного значения числится 64 943 искусственных сооружения, из которых свыше 52 тысяч являются сооружения и капитальными и ещё 12,5 тысяч — деревянными. При этом 3,8 тысяч мостов находится в предаварийном и аварийном состоянии, ещё 571 мост нуждается в ремонте, 1 365 — в капитальном ремонте, 1 580 — в реконструкции и ещё 339 — в строительстве.

Отметим, ассоциация «РАДОР» была создана в 1993 году на съезде руководителей территориальных органов управления автомобильными дорогами и является неполитической, независимой, негосударственной, некоммерческой, профессиональной организацией, которая объединяет на добровольных началах территориальные органы управления автомобильными дорогами общего пользования субъектов РФ.