Москва, , 08:25 — REGNUM Позиция Минфина и ФНС России о возможности заблокировать частные счета индивидуальных предпринимателей (ИП) при взыскании задолженностей по налогам поддержана Банком России. Об этом пишет 18 сентября «Коммерсантъ».

"ЦБ ссылается на ст. 23 и ст. 24 Гражданского кодекса, согласно которым индивидуальный предприниматель отвечает по своим обязательствам всем имуществом», — отмечает издание.

Так, в Центробанке указали на принципиальную «неразграниченность» личного и предпринимательского имущества, которую подтверждал в своих актах Конституционный суд. Вместе с тем регулятор напомнил об ограничениях на взыскания по задолженностям, в числе которых запрет на взыскание с пенсий и сохранение должнику минимального дохода.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне Верховный суд России предложил считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством, то есть отменить срок давности за неуплату налогов.

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