Сеул, , 08:17 — REGNUM В Южной Корее увеличился объем депозитов в иностранной валюте. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в августе 2019 года общая сумма депозитов в иностранной валюте составила $70,97 млрд, что на $1,3 млрд больше по сравнению с прошлым месяцем.

По состоянию на конец июля стоимость $1 составила 1183,1 вон, а на конец августа — 1211,2 вон.

Известно, что общая сумма депозитов в долларах США составила $60,84 млрд, что $1,24 млрд больше, чем в июле текущего года. Общая сумма депозитов в иенах увеличилась на $140 млн, до $4,13 млрд, в евро — на $10 млн, до $3,33 млрд. С другой стороны, общая сумма депозитов в юанях, напротив, сократилась на $40 млн, до $1,23 млрд.

Кроме того, общая сумма депозитов юридических лиц увеличилась на $760 млн, до $47,66 млрд, а сумма депозитов физических лиц — на $480 млн, до $13,18 млрд.