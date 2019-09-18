Париж, , 08:09 — REGNUM Ожидается, что французская экономика вырастет на 1,3% в 2020 году, сообщает Le Figaro.

Согласно последним прогнозам Банка Франции, рост экономики страны в 2019 году составит 1,3%, а к 2021 году достигнет 1,4%.

По данным центрального банка, создание рабочих мест с начала года и значительный рост покупательской способности домашних хозяйств компенсируют ухудшение международной обстановки. Однако в Баке Франции признали, что эти прогнозы подвержены «значительным и негативным рискам», таким как Brexit.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Банк Франции прогнозировал рост на уровне 1,4% в 2020 году.

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