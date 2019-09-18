Москва, , 07:47 — REGNUM Арбитражный суд Москвы 1 октября 2019 года начнёт рассматривать иск ПАО «Банк «Объединённый финансовый капитал» к АО «Московский завод «Кристалл» и его «дочке» — ООО «Кристалл-спирт» о взыскании почти 730 млн рублей и обращении взыскания на заложенное имущество, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан 5 сентября 2019 года, сумма претензий — 769 320 049,04 рубля, их просят взыскать солидарно с обоих ответчиков. Помимо этого, истец требует обратить взыскание на заложенное имущество «по пяти договорам залога». Состав имущества пока неизвестен. По оплате госпошлины истцу дали отсрочку до 4 октября.

По данным с официального сайта московского завода, он ведёт свою историю с 1901 года, когда был создан «Московский казенный винный склад №1». На сегодня предприятие — один из крупнейших производителей алкогольной продукции в России. В июне 2019 года право на косвенное распоряжение свыше 38% доли в заводе получил Вадим Кокотовский — единственный владелец московского ООО «Альтера», занимающегося продажей и покупкой земельных участков, и ООО «Камертон», которое специализируется в капиталовложениях. Право получено через обе эти компании.

Второй ответчик — ООО «Кристалл-спирт» базируется в Московской области. Компания учреждена в январе 2013 года для производства пищевого спирта заводом «Кристалл».