Пермь, , 07:40 — REGNUM Две пермские компании стали победителями конкурсного отбора по программе «Развитие-НТИ» Фонда содействия инновациям. Они получат гранты на 35 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Грант в размере 20 млн рублей получила компания «Промобот», которая занимается производством сервисных роботов. Деньги пойдут на разработки в логике рынка средств человеко-машинных коммуникаций «Нейронет».

«Мы предлагаем открытую программную платформу разработчикам — и наша платформа может успешно использоваться в образовательной деятельности как в рамках непосредственного обучения робототехнике, так и в смежных областях, связанных с нейросетевыми технологиями», — сказал директор по развитию и сооснователь компанииОлег Кивокурцев.

Компания «ИННФОКУС» выиграла 15 млн рублей. Они пойдут на создание оборудования для обработки сложнопрофильных деталей, созданных с использованием аддитивных технологий. Эти детали найдут применение во многих отраслях промышленности, считает победитель конкурса.

Стоит отметить, программа развития национальной технологической инициативы (НТИ) Фонда содействия инновациям стартовала в 2016 году. Она направлена на поддержку компаний, уже имеющих опыт разработки и продаж собственной наукоёмкой продукции и планирующих разработку и освоение новых видов продукта.

Всего на конкурс поступило 530 заявок. Рекомендованы к финансированию 69 заявок, среди которых две — пермские.

За время проведения конкурса (с 2016 года) от компаний Прикамья было подано 30 заявок, из них победило пять.

Читайте ранее в этом сюжете: Пермская компания представит первого в России робота-врача