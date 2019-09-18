Москва, , 07:30 — REGNUM Конкурсный управляющий АКБ «Финансово-промышленный банк» («Финпромбанк»), лишившегося лицензии три года назад, настаивает на наложении обеспечительных мер на имущество бывшего руководства банка и его акционеров. Апелляционную жалобу на отказ первой инстанции взять под арест имущество на сумму почти 29,5 млрд рублей суд рассмотрит 10 октября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» оспаривает отказ в принятии «обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства в пределах заявленного размера субсидиарной ответственности в сумме 29 481 598 000, 00 рублей, находящиеся и поступающие на счета в кредитных организациях, а также на движимое и недвижимое имущество, принадлежащие Перминову C.Б., Спиридонову С.Г., Зиминой Э.А., Гончарову А.А., Лаврентьеву А.С., Харитонову О.А., Бондаревой И.Ю., Петрову С.В., Шишориной М.В., Хахалиной Н.В., Баринову А.А., Семенову Д.Н., Колганову А.В., Куликову А.Н., Дискину И.С., Самойлову В.С., Чуриловой И.Н., Якушевой О.М., Хлыстову В. Ю».

В наложении ареста московский арбитраж отказал в августе, уточнив, что заявитель не доказал необходимость данных мер, сославшись лишь на «значительный размер заявленной субсидиарной ответственности».

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Напомним, банк, созданный в ноябре 1992 года, лишился лицензии 19 сентября 2016 года, занимая 94-е место в российской банковской системе по размеру активов. На тот момент у банка было десять крупных акционеров, в том числе ООО «Эйр Инвест», что контролировалось через компанию на Виргинских островах Дмитрием Семеновым, — 18,21%, ООО «Сибтранс» (через иностранную компанию контролировалось Анатолием Гончаровым) — 18,47%. Ряд акционеров также владели долями и в «АйМаниБанке».

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Банкротом «Финпромбанк» признали 24 октября 2016 года, открыв конкурсное производство. Также расследуется уголовное дело, возбуждённое по хищению банковского имущества под видом покупки ценных бумаг.

На начало августа 2019 года банк имеет долги перед 932 кредиторами на сумму свыше 31,447 млрд рублей.