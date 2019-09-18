Москва, , 07:21 — REGNUM Сегодня, 18 сентября, Владимир Путин проведёт заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, сообщается на сайте Кремля.

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Главная тема заседания — первые итоги реализации новой стратегии АСИ на 2019−2021 гг. и, в частности, создание цифровой платформы для работы с обращениями предпринимателей.

Также на повестке дня — ряд новых инициатив АСИ, связанных с продвижением лучших российских проектов за рубежом.

Как сообщало, президент группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников вошел в команду экспертного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ)

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года президент группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников вошел в команду экспертного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

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