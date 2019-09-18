Тюмень, 18 сентября 2019, 07:15 — REGNUM В Тюмени за несвоевременную оплату работ по государственным контрактам оштрафован заместитель руководителя исправительной колонии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Проверка колонии сотрудниками надзорного ведомства выявила факты несвоевременной оплаты продукции на сумму 21 млн рублей. Задолженность образовалась перед 13 субъектами предпринимательства.
В прокуратуре напоминают, что срок оплаты исполненных обязательств по всем госконтрактам составляет не более 30 дней с даты приёмки товара.
В отношении заместителя начальника колонии было возбуждено административное дело по ч. 1 ст.