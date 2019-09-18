Москва, , 07:14 — REGNUM Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».

По данным издания, соответствующую инициативу рассмотрела комиссия правительства по законопроектной деятельности.

«Проект поправок в Бюджетный кодекс расширяет перечень ситуаций, когда налоговые недоимки признаются безнадежными и, соответственно, списываются», — заявил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

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Вместе с тем, добавил он, данная процедура предусматривает достаточно жесткий аудит имущества гражданина.

Напомним, закон о банкротстве физлиц вступил в действие с 1 октября 2015 года. Лицо, взявшее кредит, может объявить себя банкротом через суд, если оно не способно исполнить кредитные обязательства на сумму от 500 тыс. рублей и более.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР, среди которых Игорь Лебедев и Ярослав Нилов, внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект об освобождении водителей от штрафов за нарушение ПДД, если информация о нарушении не появилась на портале госуслуг в течение десяти дней с момента его фиксации.

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