Барнаул, , 07:13 — REGNUM Инициативу по введению новых ограничений на продажу спиртного поддерживает врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»), так как он полагает, что речь идёт не просто о торговле спиртным, а о торговле смертью и несчастьем. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM поддержанное правительством предложение своих коллег из Госдумы РФ запретить продажу спиртного в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах, он отметил:

Без алкоголя

«Если законопроект депутатов Госдумы будет одобрен, то его, безусловно, можно будет назвать самой полезной законодательной инициативой. На самом деле положительное значение этого законопроекта состоит не только и не столько в обеспечении общественного порядка, как поясняют его авторы, но, главным образом, в снижении доступности алкоголя, а значит — в масштабах России будет возможным добиться уменьшения алкоголизации населения. А это жизни и здоровье людей, прежде всего мужчин.

В этой связи сетования пивного лобби на снижение предпринимательской активности, рентабельности и уровня конкурентности не выдерживают никакой критики. Да России не нужны такого рода предпринимательство и конкуренция. Это торговля не просто спиртным, а смертью и несчастьем. Торговля спиртным не может быть оправдана денежными поступлениями в бюджет. Это самая настоящая угроза национальной безопасности, речь может идти только о потерях страны из-за торговли спиртным и даже о выживании государства. Ведь по причине алкоголизма в нашей стране ежегодно умирает, по некоторым оценкам, до 500—600 тысяч человек, а еще имеет место массовая инвалидизация населения из-за травм и болезней, связанных с алкоголем.

Доктор высшей категории, алтайский депутат Павел Шумихин Что касается собственно законопроекта, идеальным вариантом будет полный запрет торговли алкоголем в жилых домах и на прилегающих к ним территориях. Конечно, это приведет к ликвидации множества предприятий и потере рабочих мест, но и тут утверждения владельцев алкобизнеса о возможных экономических потерях выглядят не бесспорными.

На самом деле ликвидация алкопредприятий может стать драйвером экономического роста. Ведь в России отмечается острый дефицит трудовых ресурсов. Так что высвободившиеся в результате ликвидации алкопредприятий работники пополнят и оживят другие отрасли народного хозяйства».

Как уже сообщало ИА REGNUM, российское правительство положительно отреагировало на инициативу депутатов Госдумы, предложивших ввести запрет на продажу алкоголя в барах и кафе с маленькими (до 20 кв. м) залами обслуживания, расположенными в жилых домах. Вместе с тем существует мнение, что в случае принятия такого законопроекта закрыть придётся порядка 10 тыс. заведений по всей стране.

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