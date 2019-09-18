Петропавловск-Камчатский, , 08:04 — REGNUM Решение правительства России об ограничении экспорта металлолома грозит разорением экспортёрам Камчатки и захламлением полуострова и прилегающих морских акваторий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Металлолом Jan2575

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В конце августа премьер Дмитрий Медведев подписал постановление об ограничении экспорта металлолома в страны, не входящие в Евразийский экономический союз. На днях Минпромторг РФ рассчитал квоты на экспорт для компаний в регионах. В результате семи предприятиям Камчатки разрешили до конца года экспортировать 9 тыс. тонн лома, хотя в год с Камчатки экспортируется более 60 тыс. тонн.

Представители компаний — экспортеров лома Камчатки встревожены, они утверждают, что правительственное постановление, продиктованное желанием перенаправить потоки лома на российские металлургические заводы, которым не хватает сырья, не только разорит предприятия Камчатки, экспортирующие лом, но и приведёт к захламлению полуострова металлическим хламом. В частности, многие камчатские компании, экспортирующие лом, занимаются подъёмом со дна бухт на Камчатке затонувших кораблей.

«Сейчас у компаний на Камчатке скопилось более 18 тыс. тонн металлолома. Некоторым предприятиям края вообще не выделили квот, хотя они занимаются сбором и поставкой лома. Часть поставщиков работают по контрактам с предоплатой. Как им теперь выкручиваться из этого положения?! Решение правительства просто ставит компании на грань банкротства», — привело слова одного из экспортеров металлолома ИА «Кам 24».

Весь экспорт металлолома с Камчатки идёт в Южную Корею. Компании-экспортеры зарегистрированы в крае, платят налоги, зарплаты сотрудникам. Жители Камчатки привозят им металлический хлам, скопившийся в домах и на дачах. Экспортёры металлолома предостерегают, что в результате введения ограничений люди потеряют работу, бюджет — налоги, а полуостров, и без того заваленный и на суше, и в море металлическим хламом, просто превратится в свалку.

Представители компаний — экспортеров лома Камчатки утверждают, что на российские металлургические заводы лом с Камчатки, а также с Колымы, Приморья и даже Хабаровского края, где расположен единственный в ДФО металлургический завод «Амурсталь», никто сдавать не станет — российские металлургические заводы дают за лом копеечную цену, в отличие от своих южно-корейских коллег, работать с ними просто невыгодно.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта 2019 года в Москве прошла конференция под названием «Железный занавес», на которой обсудили проблему запрета вывоза лома черных металлов из России. Представители металлургической, трубной промышленности напирали на то, что в России ощущается катастрофическая нехватка металлолома, он весь уходит за рубеж. Представители металлургической и трубной промышленности потребовали полного запрета экспорта лома. Представители же компаний — сборщиков и экспортеров лома были возмущены таким подходом. Они подчеркнули: в списках «Форбс» нет ни одной компании — экспортера лома, зато полно металлургических компаний. Представителей металлургических компаний обвинили в том, что они не хотят конкурировать, хотят, чтобы затраты у них были только в рублях, а доходы в валюте. При этом противники запрета экспорта лома привели в пример Казахстан и Украину, где металлурги пообещали после запрета экспорта нарастить производство, однако количество сборщиков резко снизилось, отрасль начала стагнировать и только после отмены запрета вновь начала расти. Но власти пообещали сделать «всё грамотно», назвав сравнение с другими странами «некорректным».