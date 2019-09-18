Оренбург, , 07:02 — REGNUM В Оренбургской области создадут реестр агропредприятий, на которых размер заработной платы не достигает МРОТ. Такое поручение глава региона дал минсельхозу во время заседания межведомственной комиссии по вопросам оплаты труда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Основными темами повестки стали вопросы погашения задолженности по заработной плате и уровня оплаты труда сельчан. Стоит отметить, что именно Денис Паслер ввел практику лично проводить заседания.

Минсельхозу области поручено не просто составить реестр предприятий с низкой зарплатой, но начать с ними плановую работу по повышению уровня оплаты труда работников.

Кроме того, обсуждался вопрос погашения задолженности по зарплате. «Будем работать с предприятиями — должниками по зарплате, пока не решим все проблемы людей. Невыплаченные зарплаты — это в первую очередь нарушение прав работника, а еще недополученные в казну деньги и страховые взносы», — подчеркнул Денис Паслер.

По данным регионального министерства труда и занятости населения, задолженность 116 предприятий области по заработной плате сегодня превышает 306,4 млн рублей, и 86% этой суммы приходится на предприятия-банкроты, в том числе более 173 млн рублей — на АО «ОРМЕТО-ЮУМЗ». Численность работников, которым на сегодня вовремя не выплачена зарплата, 7 916 человек. С начала 2019 года число предприятий — должников по зарплате сократилось на 44 организации. Выплачено долгов на сумму 520 млн рублей.

На заседании межведомственной комиссии были заслушаны отчеты конкурсных управляющих и руководителей 13 предприятий, имеющих задолженности перед работниками. По предприятиям-банкротам конкурсные управляющие доложили, как идет формирование конкурсной массы, с реализации которой будут погашены долги по зарплате.

Глава региона поручил активнее применять юридический механизм субсидиарной ответственности, которую учредители и руководители обанкротившихся предприятий несут перед своими работниками.