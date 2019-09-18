Казань, , 06:52 — REGNUM Актив бизнесмена из Татарии Ильшата Тукаева пытается обанкротить уже второй банк. Арбитраж Татарии 17 сентября 2019 года принял заявление о вступлении в дело о банкротстве ООО «ПлемРепродукт» от АО «Российский сельскохозяйственный банк» в лице его регионального филиала, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сумма претензий банка составила 933 431 183,5 рубля. Подробности неизвестны, истец вступил в до конца не рассмотренное банкротное дело. Слушания по основному спору отложены на 27 сентября 2019 года. Одновременно с этим первый истец пытается оспорить отказ в наложении обеспечительных мер.

Дело тянется уже несколько месяцев, так как должник неоднократно ходатайствовал об отложении судебного заседания «с целью урегулирования возникшей задолженности во внесудебном порядке или заключения мирового соглашения».

Компания, к которой поданы банкротные иски, специализируется на выращивании птицы.

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Напомним, ещё в июне 2019 года банкротства птицеводческой компании из Бугульминского района, в которой трудятся более 170 человек, потребовали «Сбербанк» и страховая компания «Югория». Претензии первого истца превышали 1,5 млрд рублей.

Для справки: Ильшат Тукаев, помимо «ПлемРепродукта», владеет рядом компаний в Самарской области, Краснодарском крае и Татарии.