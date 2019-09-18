Новосибирск, , 06:44 — REGNUM В Новосибирской области начал работу международный форум технологического развития «Технопром-2019», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Он проходит на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр» в областной столице. Лозунгфорума в 2019 году:"Наука новой эры: технологии трансформации».

«На Технопроме-2019 заявлена серьёзная тема. Мы будем обсуждать актуальные задачи, можно даже сказать — сверхзадачи: как добиться ускорения научно-технологического развития, как обеспечить взаимодействие для выполнения этой задачи между всеми участниками — наукой, индустрией, бизнесом, властью», — сказал на открытии губернатор региона Андрей Травников.

По данным организаторов, к началу мероприятия онлайн-регистрацию прошли 8,5 тысяч человек, что почти в пять раз больше, чем в первый год проведения «Технопрома».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Технопром-2019» будет проходить в Новосибирске с 18 по 20 сентября. По данным областного правительства, в программе 500 спикеров и порядка 100 мероприятий.

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